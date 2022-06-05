Генштаб ВСУ обновил общие потери противника

За сутки украинские военные ликвидировали еще 100 российских военных.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 июня ориентировочно составляют:
личного состава - около 31 150 (+100) человек ликвидировано,
танков - 1 381 (+5) единиц,
боевых бронированных машин - 3 392 (+13),
артиллерийских систем - 686 (+6),
РСЗО - 207 (+0),
средств ПВО - 95 (+0),
самолетов - 210 (+0),
вертолетов - 175 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня - 548 (+8),
крылатых ракет - 122 (+0),
кораблей/катеров - 13 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн - 2 360 (+23),
специальной техники - 53 (+1).