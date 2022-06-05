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Генштаб ВСУ обновил общие потери противника

Генштаб ВСУ обновил общие потери противника За сутки украинские военные ликвидировали еще 100 российских военных.
Другие страны
5 июня 2022 г. 10:57
Генштаб ВСУ обновил общие потери противника

За сутки украинские военные ликвидировали еще 100 российских военных.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 июня ориентировочно составляют:

личного состава - около 31 150 (+100) человек ликвидировано,

танков - 1 381 (+5) единиц,

боевых бронированных машин - 3 392 (+13),

артиллерийских систем - 686 (+6),

РСЗО - 207 (+0),

средств ПВО - 95 (+0),

самолетов - 210 (+0),

вертолетов - 175 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 548 (+8),

крылатых ракет - 122 (+0),

кораблей/катеров - 13 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2 360 (+23),

специальной техники - 53 (+1).

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