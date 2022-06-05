Генштаб ВСУ обновил общие потери противника

За сутки украинские военные ликвидировали еще 100 российских военных.

За сутки украинские военные ликвидировали еще 100 российских военных.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 июня ориентировочно составляют:

личного состава - около 31 150 (+100) человек ликвидировано,

танков - 1 381 (+5) единиц,

боевых бронированных машин - 3 392 (+13),

артиллерийских систем - 686 (+6),

РСЗО - 207 (+0),

средств ПВО - 95 (+0),

самолетов - 210 (+0),

вертолетов - 175 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 548 (+8),

крылатых ракет - 122 (+0),

кораблей/катеров - 13 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2 360 (+23),

специальной техники - 53 (+1).