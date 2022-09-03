О нас

Генштаб: ВСУ ликвидировали более 49 тысяч российских военных

Генштаб: ВСУ ликвидировали более 49 тысяч российских военных За прошлые сутки украинские военные ликвидировали еще 350 российских военнослужащих и 25 танков. Всего с начала вторжения в Украину потери России составили 49050 военных.
Другие страны
3 сентября 2022 г. 10:52
Генштаб: ВСУ ликвидировали более 49 тысяч российских военных

За прошлые сутки украинские военные ликвидировали еще 350 российских военнослужащих и 25 танков. Всего с начала вторжения в Украину потери России составили 49050 военных.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что наибольшие потери ВС РФ понесли на Донецком и Криворожском направлениях.

В целом потери российской стороны составили: личного состава - 49050 (+350) человек; танков - 2034 (+25) единиц; боевых бронированных машин - 4403 (+37) единиц; артиллерийских систем - 1134 (+8) единиц; РСЗО - 293 (+4) единиц; средства ПВО - 153 (+0) единиц; самолетов - 235 (+1) единиц; вертолетов - 205 (+0) единиц; БПЛА - 864 (+11) единиц; крылатые ракеты - 203 (+5) единиц; корабли /катера - 15 (+0) единиц; специальная техника - 105 (+0).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Rusiyanın hərbi itkiləri 49 mini ötüb"

Другие новости из категории

Генштаб: ВСУ отразили наступление в районах шести населенных пунктов на Донбассе
Генштаб: ВСУ отразили наступление в районах шести населенных пунктов на Донбассе
3 сентября 2022 г. 09:12
WSJ: Минобороны США ищет способы ускорить поставки вооружений союзникам
WSJ: Минобороны США ищет способы ускорить поставки вооружений союзникам
3 сентября 2022 г. 08:57
Турецкая армия нейтрализовала террористов на севере Ирака
Турецкая армия нейтрализовала террористов на севере Ирака
3 сентября 2022 г. 08:30
Литва обеспечит видеоконтроль по всему периметру границы с Беларусью
Литва обеспечит видеоконтроль по всему периметру границы с Беларусью
3 сентября 2022 г. 07:52
Bloomberg: шесть из десяти фабрик в Британии могут закрыться из-за дорогой электроэнергии
Bloomberg: шесть из десяти фабрик в Британии могут закрыться из-за дорогой электроэнергии
3 сентября 2022 г. 07:18
США объявили о планах продажи Тайваню вооружений на $1,1 млрд
США объявили о планах продажи Тайваню вооружений на $1,1 млрд
3 сентября 2022 г. 06:52
В Польше заявили о желании вернуть утраченное имущество в Украине
В Польше заявили о желании вернуть утраченное имущество в Украине
3 сентября 2022 г. 06:31
Национальная железнодорожная компания Эстонии потеряет €20 млн
Национальная железнодорожная компания Эстонии потеряет €20 млн
3 сентября 2022 г. 06:12
СМИ: Австрия готова отказаться от антироссийских санкций
СМИ: Австрия готова отказаться от антироссийских санкций
3 сентября 2022 г. 05:16
В Москве задержали Семена Пегова
В Москве задержали Семена Пегова
3 сентября 2022 г. 03:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi