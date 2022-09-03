Генштаб: ВСУ ликвидировали более 49 тысяч российских военных

За прошлые сутки украинские военные ликвидировали еще 350 российских военнослужащих и 25 танков. Всего с начала вторжения в Украину потери России составили 49050 военных.

За прошлые сутки украинские военные ликвидировали еще 350 российских военнослужащих и 25 танков. Всего с начала вторжения в Украину потери России составили 49050 военных.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что наибольшие потери ВС РФ понесли на Донецком и Криворожском направлениях.

В целом потери российской стороны составили: личного состава - 49050 (+350) человек; танков - 2034 (+25) единиц; боевых бронированных машин - 4403 (+37) единиц; артиллерийских систем - 1134 (+8) единиц; РСЗО - 293 (+4) единиц; средства ПВО - 153 (+0) единиц; самолетов - 235 (+1) единиц; вертолетов - 205 (+0) единиц; БПЛА - 864 (+11) единиц; крылатые ракеты - 203 (+5) единиц; корабли /катера - 15 (+0) единиц; специальная техника - 105 (+0).