Генштаб ВС Турции сообщил о нейтрализации в Африне 58 боевиков за сутки

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Турецкие Вооруженные силы в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали за сутки 58 членов PYD, YPG, а также группировки "Исламское государство".

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе операции "Оливковая ветвь" за минувшие сутки нейтрализовано 58 членов террористических организаций PYD, YPG и ИГ, с начала операции - 1931", - говорится в заявлении генштаба Турции.

Ранее турецкое военное ведомство сообщило о потерях ВС Турции с начала операции в Африне: убиты 32 человека и ранены около 150.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".