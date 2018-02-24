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    Генштаб ВС Турции сообщил о нейтрализации в Африне 58 боевиков за сутки

    Турецкое военное ведомство сообщило о потерях ВС Турции с начала операции в Африне

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Турецкие Вооруженные силы в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали за сутки 58 членов PYD, YPG, а также группировки "Исламское государство". 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    "В ходе операции "Оливковая ветвь" за минувшие сутки нейтрализовано 58 членов террористических организаций PYD, YPG и ИГ, с начала операции - 1931", - говорится в заявлении генштаба Турции.

    Ранее турецкое военное ведомство сообщило о потерях ВС Турции с начала операции в Африне: убиты 32 человека и ранены около 150.

    Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

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