Генштаб ВС России: Провинция Алеппо полностью освобождена от террористов

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Провинция Алеппо полностью освобождена от террористов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

"От террористов полностью освобождена провинция Алеппо", - сказал он.

По словам Рудского, за последний месяц правительственные войска при поддержке ВКС России добились серьезных успехов и нанесли существенное поражение крупной группировке запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ) в центральной части Сирии. "Всего от боевиков очищено пятьдесят населенных пунктов и более 2,7 тысячи квадратных километров сирийской территории", - сказал он, говоря об освобождении провинции Алеппо.

Рудской также сообщил, что армия Сирии продвигается в сторону Дейр-эз-Зора по трем направлениям. "Плацдарм вокруг этого города является последним оплотом террористов на сирийской земле", - сообщил Рудской.

Кроме того, по словам генерал-полковника, сирийские правительственные войска в ближайшее время освободят город Акербат.