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Генштаб ВС Ирана заявил, что Израиль перешел все красные линии

Генштаб ВС Ирана заявил, что Израиль перешел все красные линии В Иране заявили, что Израиль "перешел все красные линии", совершив атаку на объекты Ирана.
Другие страны
13 июня 2025 г. 11:38
Генштаб ВС Ирана заявил, что Израиль перешел все красные линии

В Генштабе Ирана заявили, что Израиль "перешел все красные линии", совершив атаку на объекты Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении генерального штаба Ирана.

В ведомстве сообщили, что у Тегерана нет никаких ограничений для ответного удара.

Генштаб Ирана также подтвердил гибель начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Ирана генерал-лейтенант Мохаммада Багери, командующего центральным штабом ВС Ирана "Хатам-аль-Анбия" (штаб войск противовоздушной обороны) генерал-лейтенант Голям Али Рашид и главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) генерал-лейтенанта Хосейн Салами, в результате ночного удара Израиля.

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Версия на азербайджанском языке İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı: İsrail bütün qırmızı xətləri keçib
Версия на английском языке Iran's General Staff: Israel has crossed all red lines

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