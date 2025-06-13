Генштаб ВС Ирана заявил, что Израиль перешел все красные линии

В Иране заявили, что Израиль "перешел все красные линии", совершив атаку на объекты Ирана.

В Генштабе Ирана заявили, что Израиль "перешел все красные линии", совершив атаку на объекты Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении генерального штаба Ирана.

В ведомстве сообщили, что у Тегерана нет никаких ограничений для ответного удара.

Генштаб Ирана также подтвердил гибель начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Ирана генерал-лейтенант Мохаммада Багери, командующего центральным штабом ВС Ирана "Хатам-аль-Анбия" (штаб войск противовоздушной обороны) генерал-лейтенант Голям Али Рашид и главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) генерал-лейтенанта Хосейн Салами, в результате ночного удара Израиля.