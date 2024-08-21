Генштаб ВС Ирана опроверг версию Fars о причинах крушения вертолета Раиси

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опроверг публикацию агентства Fars о причинах падения вертолета президента исламской республики Ибрахима Раиси.
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"Информация агентства Fars о том, что одним из факторов крушения вертолета стало нахождение на борту еще двух пассажиров вопреки протоколам безопасности, из-за чего у вертолета не хватило мощности набрать необходимую высоту, - ложь", - сообщили в управлении.
Ранее агентство Fars со ссылкой на источники сообщало, что число пассажиров в вертолете Раиси превышало норму, поэтому он не смог набрать нужную высоту и в условиях непогоды врезался в поверхность горы.