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Генштаб ВС Ирана опроверг версию Fars о причинах крушения вертолета Раиси

Генштаб ВС Ирана опроверг версию Fars о причинах крушения вертолета Раиси Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опроверг публикацию агентства Fars о причинах падения вертолета президента исламской республики Ибрахима Раиси.
Другие страны
21 августа 2024 г. 23:21
Генштаб ВС Ирана опроверг версию Fars о причинах крушения вертолета Раиси

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опроверг публикацию агентства Fars о причинах падения вертолета президента исламской республики Ибрахима Раиси.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении управления иранского Генштаба по связям с общественностью.

"Информация агентства Fars о том, что одним из факторов крушения вертолета стало нахождение на борту еще двух пассажиров вопреки протоколам безопасности, из-за чего у вертолета не хватило мощности набрать необходимую высоту, - ложь", - сообщили в управлении.

Ранее агентство Fars со ссылкой на источники сообщало, что число пассажиров в вертолете Раиси превышало норму, поэтому он не смог набрать нужную высоту и в условиях непогоды врезался в поверхность горы.

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Версия на азербайджанском языке İranın Baş Qərargahı "Fars" agentliyinin Rəisinin helikopterinin qəzası ilə bağlı şərhini təkzib edib

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