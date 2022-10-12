Генштаб Украины: ВСУ отразили атаки в районе 7 населенных пунктов

ВСУ отразили атаки ВС России на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

ВСУ отразили атаки ВС России на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских военных в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Первомайское и Красногоровка.

Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух систем противовоздушной обороны ВС РФ.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 12 пунктов управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 боеприпаса, а также более 20 других важных объектов, отметили в Генштабе ВСУ.