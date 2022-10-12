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Генштаб Украины: ВСУ отразили атаки в районе 7 населенных пунктов

Генштаб Украины: ВСУ отразили атаки в районе 7 населенных пунктов ВСУ отразили атаки ВС России на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Другие страны
12 октября 2022 г. 09:16
Генштаб Украины: ВСУ отразили атаки в районе 7 населенных пунктов

ВСУ отразили атаки ВС России на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских военных в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Первомайское и Красногоровка.

Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух систем противовоздушной обороны ВС РФ.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 12 пунктов управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 боеприпаса, а также более 20 других важных объектов, отметили в Генштабе ВСУ.

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Версия на английском языке Ukraine's General Staff: Ukrainian troops repulsed attacks near 7 settlements

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