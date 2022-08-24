Генштаб Украины: С начала войны ВС РФ потеряли 45 700 человек

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 150 российских военнослужащих

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 150 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 45 700 человек.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России на 24 августа ориентировочно составили: личного состава - около 45700 (+150) человек, также ликвидировано танков - 1924 (+3); боевых бронированных машин - 4243 (+5);артиллерийских систем - 1036 (+3); РСЗО - 266 (+0); средств ПВО - 147 (+1); самолетов - 234 (+0); вертолетов - 199 (+1); беспилотников оперативно-тактического уровня - 819 (+2); крылатых ракет - 196 (+0); автомобильной техники и автоцистерн - 3160 (+10); специальной техники - 99 (+0).