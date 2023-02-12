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Генштаб Украины раскрыл новые потери РФ

Генштаб Украины раскрыл новые потери РФ За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 900 оккупантов, 13 танков, 14 бронемашин, 17 артсистем, две РСЗО, самолет, 10 БПЛА, 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн и одну единицу спецтехники.
Другие страны
12 февраля 2023 г. 19:19
Генштаб Украины раскрыл новые потери РФ

За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 900 оккупантов, 13 танков, 14 бронемашин, 17 артсистем, две РСЗО, самолет, 10 БПЛА, 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн и одну единицу спецтехники.

Как передает Report, об этом в Facebook сообщил Генеральный штаб.

"Общие боевые потери противника с начала войны ориентировочно составили личного состава ‒ около 137780 (+900) человек, ликвидировано: танков ‒ 3280 (+13) ед, боевых бронированных машин ‒ 6488 (+14) ед, артиллерийских – 2287 (+17) ед, РСЗО – 465 (+2) ед, средства ПВО ‒ 234 (+0) ед, самолетов – 296 (+1) ед, вертолетов – 286 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 2007 (+10), крылатые ракеты – 857 (+0), корабли /катера ‒ 18 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 5148 (+14) ед, специальная техника ‒ 215 (+1)», – говорится в сводке.

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