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    Генштаб Турции: граждане Великобритании задержаны на границе с Сирией

    Девять граждан Великобритании были задержаны в провинции Хатай

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Девять граждан Великобритании задержаны на турецко-сирийской границе при попытке нелегально пересечь ее, сообщает в среду генштаб Турции.

    "Девять граждан Великобритании были задержаны в провинции Хатай при попытке незаконного перехода из Турции в Сирию. Они переданы в руки правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

    Report со ссылкой на РИА Новости отмечает, что граждане более чем 80 стран активно пополняют ряды "Исламского государства" в Сирии и Ираке, в том числе порядка 500 британцев. Многие из них проникли в Сирию и Ирак через Турцию.

    Турция заявляет, что для эффективного задержания таких иностранцев, ей нужна более полная и оперативная информация от западных спецслужб.

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