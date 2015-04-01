Генштаб Турции: граждане Великобритании задержаны на границе с Сирией

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Девять граждан Великобритании задержаны на турецко-сирийской границе при попытке нелегально пересечь ее, сообщает в среду генштаб Турции.

"Девять граждан Великобритании были задержаны в провинции Хатай при попытке незаконного перехода из Турции в Сирию. Они переданы в руки правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Report со ссылкой на РИА Новости отмечает, что граждане более чем 80 стран активно пополняют ряды "Исламского государства" в Сирии и Ираке, в том числе порядка 500 британцев. Многие из них проникли в Сирию и Ирак через Турцию.

Турция заявляет, что для эффективного задержания таких иностранцев, ей нужна более полная и оперативная информация от западных спецслужб.