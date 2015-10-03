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    ​Генштаб России: сотни боевиков ИГИЛ в панике пытаются выбраться в Европу

    В рядах ИГИЛ началась паника и дезертирство

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что зафиксирован уход из контролируемых «Исламским государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ) районов в Сирии около 600 боевиков террористической организации.

    Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе Минобороны России.

    Он отметил, что они покидают свои позиции и пытаются попасть в Европу.

    «Разведка фиксирует, что боевики покидают контролируемые ими районы», — сказал Картаполов.

    Генерал отметил, что в рядах ИГИЛ «началась паника и дезертирство». «Около 600 наемников оставили свои позиции и пытаются выбраться в Европу», — подчеркнул он.

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