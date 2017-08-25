Генштаб России: Численность ИГ в Сирии составляет более 9 тыс. террористов

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Численность группировки "Исламское государство" в Сирии превышает 9 тыс. террористов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник Главного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Игорь Коробов на круглом столе в ходе форума "Армия-2017".

"Численность данной группировки в Сирии, по нашей оценке, составляет более 9 тыс. боевиков, которые в настоящее время сосредоточены в основном в центральной части страны и приграничных с Ираком восточных районах республики, главным образом вдоль реки Евфрат", - заявил И. Коробов.

По его словам, лидеры ИГ рассматривают сирийскую территорию как плацдарм для экспансии в страны Ближнего и Среднего Востока и другие регионы мира в рамках реализации концепции создания "великого халифата".

"В связи с этим полевым командирам поставлена задача любыми средствами удерживать захваченные ими районы страны, прежде всего нефтяные месторождения на востоке Сирии, а также стратегические транспортные магистрали, по которым осуществляется переброска боевиков и грузов из Ирака в Сирию и обратно", - добавил И. Коробов.