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Генштаб назвал новые потери РФ в Украине

Генштаб назвал новые потери РФ в Украине За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 230 российских войск. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 54 480 солдат.
Другие страны
18 сентября 2022 г. 10:58
Генштаб назвал новые потери РФ в Украине

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 230 российских войск. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 54 480 солдат.

Как передает Report, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России на 18 сентября ориентировочно составили:

- личного состава - около 54 480 (+230) человек ликвидировано;

- танков - 2 210 (+8);

- боевых бронированных машин - 4 718 (+17);

- артиллерийских систем - 1 309 (+3);

- РСЗО - 312 (+0);

- средства ПВО - 168 (+0);

- самолетов - 251 (+0);

- вертолетов - 217 (+1);

- беспилотников оперативно-тактического уровня - 918 (+7);

- крылатые ракеты - 238 (+2);

- корабли/катера - 15 (+0);

- автомобильной техники и автоцистерн - 3 578 (+7);

- специальной техники - 122 (+1).

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ каждый день шаг за шагом вытесняют российских солдат из Украины.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada Rusiyanın canlı qüvvə itkilərinin sayı 54 480-ə çatıb

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