Генштаб назвал новые потери РФ в Украине

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 230 российских войск. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 54 480 солдат.
Как передает Report, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери России на 18 сентября ориентировочно составили:
- личного состава - около 54 480 (+230) человек ликвидировано;
- танков - 2 210 (+8);
- боевых бронированных машин - 4 718 (+17);
- артиллерийских систем - 1 309 (+3);
- РСЗО - 312 (+0);
- средства ПВО - 168 (+0);
- самолетов - 251 (+0);
- вертолетов - 217 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 918 (+7);
- крылатые ракеты - 238 (+2);
- корабли/катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3 578 (+7);
- специальной техники - 122 (+1).
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ каждый день шаг за шагом вытесняют российских солдат из Украины.