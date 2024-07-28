Генштаб Мали сообщил о боях с террористами на северо-востоке страны

Подразделения Вооруженных сил Мали ведут ожесточенные бои с отрядами террористов в районе Тинзауатен (северо-восток страны, на границе с Алжиром).

Подразделения Вооруженных сил Мали ведут ожесточенные бои с отрядами террористов в районе Тинзауатен (северо-восток страны, на границе с Алжиром).

Как передает Report, об этом говорится в коммюнике, обнародованном Генштабом ВС республики.

В документе отмечается, что зона, где идут столкновения, "остается бастионом сосредоточения террористов и контрабандистов всех мастей".

В Генштабе указали, что за этим участком ведется тщательное наблюдение. "Пять террористических целей были успешно уничтожены беспилотниками Вооруженных сил Мали", - подчеркивается в коммюнике.

Генштаб ВС также призвал мирное население покинуть участки, где находятся террористы, во избежание жертв.