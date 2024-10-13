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Генштаб КНДР приказал привести в готовность артиллерию на границе

Генштаб КНДР приказал привести в готовность артиллерию на границе Генеральный штаб Корейской народной армии (КНА) отдал приказ привести в полную готовность к стрельбе артиллерийские соединения вблизи пограничной линии.
Другие страны
13 октября 2024 г. 21:28
Генштаб КНДР приказал привести в готовность артиллерию на границе

Генеральный штаб Корейской народной армии (КНА) отдал приказ привести в полную готовность к стрельбе артиллерийские соединения вблизи пограничной линии.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его данным, "представитель Министерства обороны КНДР огласил предварительный оперативный приказ Генштаба КНА от 12 октября, согласно которому артиллерийские соединения вблизи пограничной линии и части, отвечающие за выполнение важного огневого задания, должны быть в полной готовности к стрельбе".

Сотрудник министерства обороны также добавил, что этот приказ затрагивает восемь артиллерийских бригад, укомплектованных по штату военного времени. Военные КНДР должны были перейти в полную готовность, при которой им осталось бы лишь ожидать приказа открыть огонь, к 20:00 по местному (15:00 бакинскому) времени 13 октября.

Генштаб КНА отдал приказ частям и подразделениям на всех уровнях усилить наблюдение и караульную службу, в связи с чем в Пхеньяне усилены пункты наблюдения ПВО.

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