Генштаб КНДР приказал привести в готовность артиллерию на границе

Генеральный штаб Корейской народной армии (КНА) отдал приказ привести в полную готовность к стрельбе артиллерийские соединения вблизи пограничной линии.

Генеральный штаб Корейской народной армии (КНА) отдал приказ привести в полную готовность к стрельбе артиллерийские соединения вблизи пограничной линии.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его данным, "представитель Министерства обороны КНДР огласил предварительный оперативный приказ Генштаба КНА от 12 октября, согласно которому артиллерийские соединения вблизи пограничной линии и части, отвечающие за выполнение важного огневого задания, должны быть в полной готовности к стрельбе".

Сотрудник министерства обороны также добавил, что этот приказ затрагивает восемь артиллерийских бригад, укомплектованных по штату военного времени. Военные КНДР должны были перейти в полную готовность, при которой им осталось бы лишь ожидать приказа открыть огонь, к 20:00 по местному (15:00 бакинскому) времени 13 октября.

Генштаб КНА отдал приказ частям и подразделениям на всех уровнях усилить наблюдение и караульную службу, в связи с чем в Пхеньяне усилены пункты наблюдения ПВО.