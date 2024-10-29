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Генштаб Израиля предупредил об ответном ударе в случае новой атаки Ирана

Генштаб Израиля предупредил об ответном ударе в случае новой атаки Ирана Израиль в случае нового нападения со стороны Ирана ударит в ответ по новым целям, задействовав возможности, которые ранее не применял.
Другие страны
29 октября 2024 г. 23:41
Генштаб Израиля предупредил об ответном ударе в случае новой атаки Ирана

Израиль в случае нового нападения со стороны Ирана ударит в ответ по новым целям, задействовав возможности, которые ранее не применял.

Как передает Report, об этом заявил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, слова которого распространила армейская пресс-служба.

"Если Иран совершит ошибку и осуществит еще один ракетный обстрел Израиля, мы снова будем знать, как добраться до Ирана и, используя возможности, к которым не прибегли в предыдущий раз, нанести очень сильный удар как по их (иранцев - ред.) возможностям, так и по целям, которые мы пока отложили", - сказал он во время посещения базы ВВС Рамон.

Халеви отметил, что израильские военные отложили удары по ряду объектов в Иране по очень простой причине, которая состоит в понимании того, что, "возможно, придется сделать это (ответить на новую атаку - ред.) снова".

"Это событие еще не закончилось, мы все еще в его эпицентре", - добавил он.

Начальник Генштаба подчеркнул, обращаясь к военнослужащим на авиабазе, что израильская армия находится в состоянии высокой готовности на всех фронтах.

"Мы действуем в Ливане, в Газе, боремся с терроризмом на Западном берегу реки Иордан и на других отдаленных аренах", - указал он.

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