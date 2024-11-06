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Генштаб ЦАХАЛ призвал разработать планы расширения операции в Ливане

Генштаб ЦАХАЛ призвал разработать планы расширения операции в Ливане Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви призвал разработать планы углубления и расширения наземной операции в Ливане.
Другие страны
6 ноября 2024 г. 22:33
Генштаб ЦАХАЛ призвал разработать планы расширения операции в Ливане

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви призвал разработать планы углубления и расширения наземной операции в Ливане.

Как передает Report со ссылкой на портал Ynet, об этом он заявил в ходе совещания по оценке оперативной ситуации после сегодняшних ракетных обстрелов центра Израиля из Ливана.

"Помимо дипломатических усилий по достижению урегулирования в Ливане, необходимо продолжать разработку планов углубления и расширения наземной военной операции", - заявил Халеви, уточнив, что эти планы будут приведены в действие в случае необходимости.

Халеви отметил, что ЦАХАЛ продолжает атаковать цели "Хезболлах" по плану во всем регионе - на юге Ливана, в долине Бекаа, в Бейруте и Сирии.

Напомним, что 23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам организации. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

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