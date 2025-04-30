Генштаб ЦАХАЛ приказал готовиться к дальнейшим ударам по целям Сирии

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир приказал израильским военным подготовиться к нанесению ударов по объектам, принадлежащим новым сирийским властям.

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир приказал израильским военным подготовиться к нанесению ударов по объектам, принадлежащим новым сирийским властям.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После оценки ситуации начальник Генерального штаба Эяль Замир поручил Армии обороны Израиля подготовиться к нанесению ударов по целям, принадлежащим сирийскому режиму, если насилие против общин друзов продолжится", - говорится в заявлении.

В армии отметили, что ранее в среду "ВВС Израиля нанесли удары по боевикам на окраине Дамаска, которые напали на мирных жителей - друзов".

ЦАХАЛ следит за развитием событий в регионе, а израильские войска развернуты и готовы к обороне в районе Сирии, отметили в армейском ведомстве.