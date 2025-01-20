Генштаб ЦАХАЛ поручил готовить планы продолжения операций в Газе и Ливане

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви поручил израильским военным разработать планы продолжения операций в секторе Газа и Ливане, а также провести подготовку к масштабным контртеррористическим операциям на Западном берегу реки Иорд

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви поручил израильским военным разработать планы продолжения операций в секторе Газа и Ливане, а также провести подготовку к масштабным контртеррористическим операциям на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Начальник Генерального штаба поручил разработать планы продолжения операций как в секторе Газа, так и в Ливане", - говорится в заявлении.

Кроме того, во время совещания по оценке ситуации Халеви заявил, что наряду с усиленными оборонительными приготовлениями в секторе Газа ЦАХАЛ должен быть готов к "масштабным контртеррористическим операциям в Иудее и Самарии" (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ред.) в ближайшие дни с целью задержать террористов до того, как они доберутся до израильских мирных жителей.

Отметим, что 19 января власти Израиля объявили о введении режима прекращения огня, а также освободили 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с движением ХАМАС взамен троих израильских заложников.