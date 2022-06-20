О нас

Генштаб Британии призвал Европу готовиться к войне и создать армию, способную победить РФ

Генштаб Британии призвал Европу готовиться к войне и создать армию, способную победить РФ Новый глава Вооруженных сил Великобритании призвал подготовить страну к войне в Европе и создать армию, способную победить Россию.
Другие страны
20 июня 2022 г. 02:49
Генштаб Британии призвал Европу готовиться к войне и создать армию, способную победить РФ

Новый глава Вооруженных сил Великобритании призвал подготовить страну к войне в Европе и создать армию, способную победить Россию.

Как передает Report со ссылкой на газету The Independent, об этом заявил новый глава генштаба страны генерал Патрик Сандерс.

"Сейчас крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою", - написал Сандерс своим подчиненным после того, как в начале недели сменил на посту главы Генерального штаба войск Великобритании генерала Марка Карлтона Смита.

По словам Сандерса, российское вторжение в Украину подчеркивает основную цель британской армии - "защитить Великобританию, будучи готовыми сражаться и побеждать в войнах на суше".

"Мы - поколение, которое должно снова подготовить армию к войне в Европе", - добавил он.

Сандерс напомнил, что он первый начальник Генштаба с 1941 года, который принял командование армией на фоне войны в Европе с участием континентальной державы.

В 2021 году правительство в Лондоне опубликовало планы по сокращению регулярной армии, снизив целевую численность с 82 тыс. до 72,5 тыс. человек к 2025 году, отмечает The Independent. На тот момент, регулярная армия Великобритании насчитывала около 76,5 тыс. солдат, пишет издание.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Britaniya Baş Qərargahı Rusiya ilə müharibəyə hazırlaşmağa, güclü ordu yaratmağa çağırıb

Экслюзивные новости

Глава волонтерского движения: В Украине происходит немыслимая трагедия, совершаются зверства
ФотоГлава волонтерского движения: "В Украине происходит немыслимая трагедия, совершаются зверства"
18 июня 2022 г. 11:47
TRACECA: Грузоперевозки через Азербайджан резко возрастут
TRACECA: Грузоперевозки через Азербайджан резко возрастут
17 июня 2022 г. 19:11
Экс-глава МИД Израиля: Азербайджан - важный поставщик энергоресурсов в Европу
Экс-глава МИД Израиля: Азербайджан - важный поставщик энергоресурсов в Европу
17 июня 2022 г. 17:42
В Милли Меджлис поступил проект поправок в госбюджет на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил проект поправок в госбюджет на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
17 июня 2022 г. 17:10
Экс-президент Молдовы: Азербайджан успешно справился с пандемией
Экс-президент Молдовы: Азербайджан успешно справился с пандемией
17 июня 2022 г. 17:05
Ткешелашвили: Азербайджан привержен миру и стабильности в регионе
Ткешелашвили: Азербайджан привержен миру и стабильности в регионе
17 июня 2022 г. 16:01
Миндауду: Глобальный Бакинский форум важен для предотвращения пандемий в будущем
Миндауду: Глобальный Бакинский форум важен для предотвращения пандемий в будущем
17 июня 2022 г. 15:25
Экс-президент ГА ООН: Азербайджан успешно справился с пандемией COVID-19
Экс-президент ГА ООН: Азербайджан успешно справился с пандемией COVID-19
17 июня 2022 г. 15:04
В Международный аэропорт Физули назначен директор
В Международный аэропорт Физули назначен директор
17 июня 2022 г. 13:13
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
16 июня 2022 г. 16:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi