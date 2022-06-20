Генштаб Британии призвал Европу готовиться к войне и создать армию, способную победить РФ

Новый глава Вооруженных сил Великобритании призвал подготовить страну к войне в Европе и создать армию, способную победить Россию.

Новый глава Вооруженных сил Великобритании призвал подготовить страну к войне в Европе и создать армию, способную победить Россию.

Как передает Report со ссылкой на газету The Independent , об этом заявил новый глава генштаба страны генерал Патрик Сандерс.

"Сейчас крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою", - написал Сандерс своим подчиненным после того, как в начале недели сменил на посту главы Генерального штаба войск Великобритании генерала Марка Карлтона Смита.

По словам Сандерса, российское вторжение в Украину подчеркивает основную цель британской армии - "защитить Великобританию, будучи готовыми сражаться и побеждать в войнах на суше".

"Мы - поколение, которое должно снова подготовить армию к войне в Европе", - добавил он.

Сандерс напомнил, что он первый начальник Генштаба с 1941 года, который принял командование армией на фоне войны в Европе с участием континентальной державы.

В 2021 году правительство в Лондоне опубликовало планы по сокращению регулярной армии, снизив целевую численность с 82 тыс. до 72,5 тыс. человек к 2025 году, отмечает The Independent. На тот момент, регулярная армия Великобритании насчитывала около 76,5 тыс. солдат, пишет издание.