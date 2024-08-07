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Генштаб армии Израиля заявил о пиковой готовности ВС к быстрой атаке

Генштаб армии Израиля заявил о пиковой готовности ВС к быстрой атаке Вооруженные силы Израиля находятся в состоянии пиковой готовности и способны к быстрой атаке "в любой точке" по всему Ближнему Востоку.
Другие страны
7 августа 2024 г. 22:08
Генштаб армии Израиля заявил о пиковой готовности ВС к быстрой атаке

Вооруженные силы Израиля находятся в состоянии пиковой готовности и способны к быстрой атаке "в любой точке" по всему Ближнему Востоку.

Как передает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу, с таким заявлением выступил глава Генерального штаба армии Израиля Герци Халеви во время посещения базы израильских ВВС Тель-Ноф.

"Наша готовность на пике, как в нападении, так и в обороне. Мы будем знать, как провести очень быструю атаку в любой точке Ливана, в любом месте в Газе, в любой точке Ближнего Востока, на земле и под землей", - отметил Халеви.

Он добавил, что израильская сторона направит своим врагам "четкое послание". "Мы ударим по ним, и мы продолжим становиться сильнее", - заключил глава Генштаба.

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