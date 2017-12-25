Генштаб Афганистана: В стране находится до двух тысяч боевиков ИГ

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Начальник генерального штаба армии Афганистана Шариф Яфтали заявил, что в стране присутствуют не более двух тысяч боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы подтверждаем присутствие в Афганистане до двух тысяч боевиков ИГ", - заявил начальник генштаба Ш.Яфтали во время выступления в парламенте.

В свою очередь глава афганского МВД Ваис Ахмад Бармак не согласился с тем, что действующие в стране боевики ИГ вернулись из Сирии или Ирака.

"Наши сведения показывают, что ИГ (в Афганистане - ред.) является силой, созданной спецслужбами региональных государств", - сообщил министр парламентариям.