Генсек: Варшавский саммит НАТО проходит в решающий момент в истории Альянса

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ "Варшавский саммит НАТО проходит в решающий момент в истории нашего Альянса, когда мы со всех сторон сталкиваемся с различными вызовами". Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на форуме экспертов, проходящем сегодня в рамках Варшавского саммита НАТО.

По его словам, за прошедшее время силы НАТО для противостояния этим вызовам увеличились в три раза: "Мы продолжим противостоять киберопасности, гибридным угрозам, баллистическим ракетам. Мы продолжим также поддерживать наших членов. В связи с этим мы установим новые батальоны в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Также мы продолжим поддержку Афганистану, Ираку и другим странам для противостояния радикализма".

При этом, Й.Столтенберг заявил, что действия НАТО не направлены против других стран, в частности России: "Мы не хотим новой "холодной войны". Это уже история. Россия - наш большой сосед, поэтому продолжение диалога с ней важно".

Комментируя выход Великобритании из ЕС, генсек заявил, что этот шаг не изменит позиции Великобритании в НАТО.