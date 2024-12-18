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Генсек Совета Европы прибыл с визитом в Грузию

Генсек Совета Европы прибыл с визитом в Грузию Генсек Совета Европы Ален Берсе находится с официальным визитом в Грузию.
Другие страны
18 декабря 2024 г. 10:19
Генсек Совета Европы прибыл с визитом в Грузию

Генсек Совета Европы Ален Берсе находится с официальным визитом в Грузию.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает в среду МИД Грузии.

В рамках визита Берсе встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, спикером парламента Шалвой Папуашвили, избранным президентом Михаилом Кавелашвили, главой МИД Макой Бочоришвили.

Визит Генсека СЕ после состоявшихся в октябре парламентских выборов в Грузии стал первым среди официальных представителей европейских структур.

Его визит завершится 21 декабря.

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