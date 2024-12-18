Генсек Совета Европы прибыл с визитом в Грузию

Генсек Совета Европы Ален Берсе находится с официальным визитом в Грузию.

Генсек Совета Европы Ален Берсе находится с официальным визитом в Грузию.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает в среду МИД Грузии.

В рамках визита Берсе встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, спикером парламента Шалвой Папуашвили, избранным президентом Михаилом Кавелашвили, главой МИД Макой Бочоришвили.

Визит Генсека СЕ после состоявшихся в октябре парламентских выборов в Грузии стал первым среди официальных представителей европейских структур.

Его визит завершится 21 декабря.