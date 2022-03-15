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Генсек Совета Европы получила уведомление о выходе России из организации

Генсек Совета Европы получила уведомление о выходе России из организации Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич получила формальное уведомление, что РФ выходит из состава Совета Европы и денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека.
Другие страны
15 марта 2022 г. 22:45
Генсек Совета Европы получила уведомление о выходе России из организации

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич получила формальное уведомление, что РФ выходит из состава Совета Европы и денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека.

Как передает Report, об этом написал у себя в Twitter пресс-секретарь СЕ Даниэль Хёльтген.

"Генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич сегодня получила формальное уведомление от РФ, что она покидает Совет Европы, а также намерена денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека", - отмечается в сообщении.

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