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Генсек Совета Европы: Приложим все усилия, чтобы защитить права населения Украины

Генсек Совета Европы: Приложим все усилия, чтобы защитить права населения Украины Совет Европы будет и дальше прилагать все усилия над тем, что защитить права населения Украины от агрессивной политики России
Другие страны
20 мая 2022 г. 12:50
Генсек Совета Европы: Приложим все усилия, чтобы защитить права населения Украины

Совет Европы будет и дальше прилагать все усилия над тем, что защитить права населения Украины от агрессивной политики России.

Как передает Report, об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич на проходящем в Турине 132-м заседании Комитета министров организации.

"Совет Европы следит за ужасными событиями, которые происходят в Украине. Мы все должны работать для обеспечения мира, прав человека, особенно в Украине, где на сегодняшний день они активно нарушаются",- сказала она

Она также рассказала о трагедиях и человеческих потерях, которые произошли в Буче, Харькове и в других регионах Украины.

"Совет Европы будет и дальше прилагать все усилия, чтобы защитить права населения Украины от агрессивной политики России. Это главный вопрос и сегодняшней повестки дня. Также важно работать с гражданским обществом в России и Беларуси",- добавила она.

Отметим, что председательство в Комитете министров СЕ по итогам заседания в Турине перейдет от Италии к Ирландии.

На заседании принимает участие глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Şurası Ukrayna əhalisinin hüquqlarını qorumaq üçün səylərini əsirgəməyəcək
Версия на английском языке CE to continue making every effort to protect rights of Ukraine’s people

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