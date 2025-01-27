Генсек СНГ: Страны Запада не имеют морального права учить проведению выборов

Страны Запада не имеют никакого морального права учить страны СНГ проведению выборов.

Страны Запада не имеют никакого морального права учить страны СНГ проведению выборов.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил журналистам генеральный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей на выборах президента Беларуси Сергей Лебедев.

"Они не имеют никакого морального права давать оценки нашим выборам. Я много лет проработал на Западе, в Западной Германии, в США. Я своими глазами видел эту "демократию". О чем речь? Нет у них никакого морального права нас учить", - приводит слова Лебедева агентство.

По его словам, наблюдатели стран СНГ - "свои люди для Беларуси".

"А свои люди всегда лучше видят и знают, какая у их друзей, братьев ситуация, как они себя ведут", - отметил генсек.

Лебедев также добавил, что Запад выискивает недостатки и упущения, чтобы обвинить страны СНГ в недемократичности выборов. В отличие от них наблюдатели от СНГ помогают организаторам достойно провести выборы в соответствии с законодательством.