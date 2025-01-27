О нас

Генсек СНГ: Страны Запада не имеют морального права учить проведению выборов

Генсек СНГ: Страны Запада не имеют морального права учить проведению выборов Страны Запада не имеют никакого морального права учить страны СНГ проведению выборов.
Другие страны
27 января 2025 г. 15:01
Генсек СНГ: Страны Запада не имеют морального права учить проведению выборов

Страны Запада не имеют никакого морального права учить страны СНГ проведению выборов.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил журналистам генеральный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей на выборах президента Беларуси Сергей Лебедев.

"Они не имеют никакого морального права давать оценки нашим выборам. Я много лет проработал на Западе, в Западной Германии, в США. Я своими глазами видел эту "демократию". О чем речь? Нет у них никакого морального права нас учить", - приводит слова Лебедева агентство.

По его словам, наблюдатели стран СНГ - "свои люди для Беларуси".

"А свои люди всегда лучше видят и знают, какая у их друзей, братьев ситуация, как они себя ведут", - отметил генсек.

Лебедев также добавил, что Запад выискивает недостатки и упущения, чтобы обвинить страны СНГ в недемократичности выборов. В отличие от них наблюдатели от СНГ помогают организаторам достойно провести выборы в соответствии с законодательством.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Сийярто заявил о выполнении условия Венгрии для поддержания санкций в отношении РФ
Сийярто заявил о выполнении условия Венгрии для поддержания санкций в отношении РФ
27 января 2025 г. 15:37
Венгрия отказалась от вето на продление санкций против России
Венгрия отказалась от вето на продление санкций против России
27 января 2025 г. 15:30
Теодорос Русопулос переизбран на пост президента ПАСЕ
Теодорос Русопулос переизбран на пост президента ПАСЕ
27 января 2025 г. 15:27
В Сербии протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку
В Сербии протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку
27 января 2025 г. 15:16
Цена арабики обновила рекорд на угрозах пошлин на колумбийский экспорт
Цена арабики обновила рекорд на угрозах пошлин на колумбийский экспорт
27 января 2025 г. 15:10
В Польше министр спорта призвал к бойкоту машин Tesla из-за высказываний Маска
В Польше министр спорта призвал к бойкоту машин Tesla из-за высказываний Маска
27 января 2025 г. 15:07
СМИ: Турция и Пакистан подпишут соглашение о стратегическом партнерстве в сфере обороны
СМИ: Турция и Пакистан подпишут соглашение о стратегическом партнерстве в сфере обороны
27 января 2025 г. 14:56
В суде Тель-Авива возобновились слушания по делам Нетаньяху
В суде Тель-Авива возобновились слушания по делам Нетаньяху
27 января 2025 г. 14:34
В Польше после подземного толчка в шахте один работник погиб
В Польше после подземного толчка в шахте один работник погиб
27 января 2025 г. 14:31
Президент Украины прибыл в Польшу
Президент Украины прибыл в Польшу
27 января 2025 г. 14:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi