Генсек ШОС: Присоединение Беларуси позволит лучше преодолевать вызовы

Присоединение Беларуси к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поможет объединению лучше преодолевать вызовы в международной повестке.

Присоединение Беларуси к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поможет объединению лучше преодолевать вызовы в международной повестке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин на торжественной церемонии поднятия флага Беларуси в Секретариате ШОС в Пекине.

"Присоединение Беларуси позволит нам лучше использовать преимущества нашей организации и совместно преодолеть вызовы и угрозы в региональной и международной повестке. Мы уверенно идем вперед рука об руку и создаем лучшее будущее для ШОС", сказал он.

Мин добавил, что вступление республики в ШОС - это очередная важная веха в истории организации.