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Генсек ШОС: Присоединение Беларуси позволит лучше преодолевать вызовы

Генсек ШОС: Присоединение Беларуси позволит лучше преодолевать вызовы Присоединение Беларуси к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поможет объединению лучше преодолевать вызовы в международной повестке.
Другие страны
6 июля 2024 г. 16:00
Генсек ШОС: Присоединение Беларуси позволит лучше преодолевать вызовы

Присоединение Беларуси к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поможет объединению лучше преодолевать вызовы в международной повестке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин на торжественной церемонии поднятия флага Беларуси в Секретариате ШОС в Пекине.

"Присоединение Беларуси позволит нам лучше использовать преимущества нашей организации и совместно преодолеть вызовы и угрозы в региональной и международной повестке. Мы уверенно идем вперед рука об руку и создаем лучшее будущее для ШОС", сказал он.

Мин добавил, что вступление республики в ШОС - это очередная важная веха в истории организации.

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