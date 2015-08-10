Генсек: Саммит ЛАГ завершился без видимых результатов

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Двадцать пятый саммит Лиги арабских государств, завершившийся в среду в Кувейте, не помог преодолеть разногласия между арабскими лидерами и завершился без видимых результатов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил по итогам встречи в верхах генсек ЛАГ Набиль аль-Араби.

"Общеарабские интересы и проблемы не были урегулированы в ходе саммита, несмотря на серьезные усилия Кувейта, не были преодолены и разногласия между арабскими странами", - сказал он. В то же время, по словам аль-Араби, "были заложены определенные пути для диалога на будущий период, поскольку разногласия за два дня не преодолеть".

Двухдневный саммит ЛАГ в Кувейте завершился в среду итоговым заявлением, в котором были прописаны традиционные для организации идеи и призывы о необходимости политического урегулирования в Сирии и борьбы за права палестинского народа.

Арабские лидеры категорически отказались признать Израиль "иудейским государством" (это одно из главных условий, установленных Израилем для продолжения палестино-израильских переговоров), что ставит под угрозу последние усилия США по решению арабо-израильского конфликта. ЛАГ продолжает настаивать на создании независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года с опорой на все ранее достигнутые международные договоренности.