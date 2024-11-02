Генсек ОТГ и глава МИД Кыргызстана обсудили подготовку к предстоящему саммиту в Бишкеке

Генсек ОТГ и глава МИД Кыргызстана обсудили подготовку к предстоящему саммиту в Бишкеке

Состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым.

Как сообщает Report со ссылкой на кыргызский МИД, в ходе встречи генеральный секретарь проинформировал министра о ходе текущей подготовки к предстоящим заседаниям Совета глав государств и Совета министров иностранных, которые состоятся 6 ноября в Бишкеке.

Также генеральный секретарь проинформировал о ходе проработки проектов документов, планирующихся к подписанию и принятию на вышеуказанных мероприятиях и другим вопросам организационно-содержательного характера.

В свою очередь, Кулубаев отметил важность качественной подготовки содержательной части предстоящих мероприятий и о необходимости скорейшего согласования проектов документов между государствами-членами ОТГ.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по председательству Кыргызской Республики в ОТГ на предстоящий период и обсудили план мероприятий в рамках председательства.