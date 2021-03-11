Генсек ООН заявил об угрозе голода для миллионов людей

В конце 2020 года в мире голодали 88 млн человек, прогнозы свидетельствуют, что в 2021 году эта цифра будет расти.

В конце 2020 года в мире голодали 88 млн человек, прогнозы свидетельствуют, что в 2021 году эта цифра будет расти.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш.

"По состоянию на конец 2020 года более 88 миллионов человек страдали от острого голода из-за конфликтов и нестабильности - цифра выросла на 20% за год. Прогнозы на 2021 год указывают на продолжение этой пугающей тенденции", - сказал Гутерреш.

"Я должен предупредить Совет о том, что мы сталкиваемся с множеством случаев голода, вызванными конфликтами, по всему миру", - указал он.

По его словам, климатические потрясения и пандемия COVID-19 лишь усугубляют ситуацию.

"Если не принять срочных шагов, миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти. Прогнозы показывают, что голод нарастает и распространяется по Сахелю и Африканскому Рогу и ускоряется в Южном Судане, Йемене и Афганистане. Всего в шаге от объявления голода проживает более 30 млн человек в более чем 30 странах", - отметил генсек.

Как заявил Гутерреш, некоторые части Йемена, Южного Судана и Буркина-Фасо охвачены голодом. "Более 150 тысяч человек рискуют умереть от голода. В Йемене в результате пятилетнего конфликта 4 млн человек по всей стране покинули свои дома", - сказал генсек. По его словам, согласно прогнозам, в 2021 году около половины всех детей в Йемене в возрасте до пяти лет (2,3 млн детей) столкнутся с острым недоеданием. Около 16 млн человек столкнутся с отсутствием продовольственной безопасности, добавил он.