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Генсек ООН заявил о важности создания условий для мира в Украине

Генсек ООН заявил о важности создания условий для мира в Украине Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал на необходимость создания условий для установления мира в Украине.
Другие страны
12 ноября 2022 г. 10:00
Генсек ООН заявил о важности создания условий для мира в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал на необходимость создания условий для установления мира в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в субботу на пресс-конференции на полях саммита АСЕАН в Камбодже.

"Важно создать условия для возобновления диалога и изыскания путей для будущего мира", - сказал Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН добавил, что условия мирного соглашения должны базироваться на Уставе ООН и нормах международного права.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В свою очередь 31 октября российский лидер заявил, что не видит возможности обсуждать с Украиной какие-то договоренности, пока с ее стороны нет на то желания. Однако, как подчеркнул Путин, добрая воля Москвы к переговорам известна и она неизменна. Президент РФ обратил внимание на то, что для достижения договоренностей нужно "сесть за стол переговоров и договариваться".

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