Генсек ООН заявил о низком интересе к докладам организации

Люди не проявляют большого интереса к докладам ООН, большинство из них мало кто читает.

Люди не проявляют большого интереса к докладам ООН, большинство из них мало кто читает.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

По его словам, в среднем доклады ООН стали длиннее, чем 20 лет назад.

"Я должен признать, что они [доклады] еще и становятся длиннее. Количество слов в них превышает отчеты 20-летней давности на 40 процентов. Однако многие из этих отчетов читают редко", — заявил генсек.

Он отметил, что лишь пять процентов докладов организации скачивают более пяти тысяч раз. В то же время каждый пятый отчет получает менее тысячи скачиваний.

"И даже если их загрузили, вообще не значит, что их стали читать", — добавил Гутерриш.