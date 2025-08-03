Генсек ООН заявил о низком интересе к докладам организации

Люди не проявляют большого интереса к докладам ООН, большинство из них мало кто читает.
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По его словам, в среднем доклады ООН стали длиннее, чем 20 лет назад.
"Я должен признать, что они [доклады] еще и становятся длиннее. Количество слов в них превышает отчеты 20-летней давности на 40 процентов. Однако многие из этих отчетов читают редко", — заявил генсек.
Он отметил, что лишь пять процентов докладов организации скачивают более пяти тысяч раз. В то же время каждый пятый отчет получает менее тысячи скачиваний.
"И даже если их загрузили, вообще не значит, что их стали читать", — добавил Гутерриш.