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Генсек ООН заявил о необходимости реформы Совбеза

Генсек ООН заявил о необходимости реформы Совбеза Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на проходящем на Кубе саммите Группы 77 и Китая заявил, что состав Совета Безопасности ООН не отражает современные реалии, этот орган нуждается в реформе.
Другие страны
15 сентября 2023 г. 22:18
Генсек ООН заявил о необходимости реформы Совбеза

Состав Совета Безопасности ООН не отражает современные реалии, этот орган нуждается в реформе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на проходящем на Кубе саммите Группы 77 и Китая.

По его словам, многополярность создает новые возможности для лидерства на международной арене. Но при этом она не гарантирует мира и правосудия. Для этого необходимы сильные и эффективные международные институты.

"Однако многие из нынешних институтов, в частности Совет Безопасности ООН и институты Бреттон-Вудской финансовой системы, отражают давно ушедшую эпоху", - сказал Гутерриш.

Также он отметил, что состав Совбеза ООН остался в том времени, когда многие развивающиеся страны были скованы колониальным правлением и не имели права говорить от своего имени.

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