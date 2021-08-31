Генсек ООН заявил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афганистане

Афганистан столкнулся с угрозой гуманитарной катастрофы в результате ухудшающейся экономической ситуации.

Афганистан столкнулся с угрозой гуманитарной катастрофы в результате ухудшающейся экономической ситуации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

"В день, когда Афганистан вступает в новую фазу, я хочу выразить сильнейшую обеспокоенность усугубляющимся гуманитарным и экономическим кризисом в стране и угрозой полного разрушения системы базовых услуг", - отмечается в тексте. Гутерреш указал, что 18 млн афганцев - почти половина населения страны - нуждаются в помощи, чтобы выжить. "Надвигается гуманитарная катастрофа", - подчеркнул он.

Все стороны в Афганистане должны обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ к гуманитарной помощи. Я призываю все стороны облегчить оказание безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа для поставок предметов спасения и поддержания жизни, а также для всех гуманитарных работников - мужчин и женщин", - подчеркнул он.

По словам генсека, ООН обнародует на следующей неделе данные о срочных гуманитарных потребностях Афганистана и необходимом финансировании на ближайшие четыре месяца.

"На следующей неделе мы обнародуем информацию о наиболее срочных гуманитарных потребностях и необходимом финансировании на ближайшие четыре месяца в рамках срочной заявки по Афганистану. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс будет заниматься координацией действий всей системы ООН по подготовке заявки", - отмечается в тексте.