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Генсек ООН заявил о готовности сотрудничать с ШОС в вопросах решения конфликтов

Генсек ООН заявил о готовности сотрудничать с ШОС в вопросах решения конфликтов Организация Объединенных Наций (ООН) полностью готова сотрудничать с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) в вопросах решения и предотвращения конфликтов.
Другие страны
4 июля 2024 г. 02:57
Генсек ООН заявил о готовности сотрудничать с ШОС в вопросах решения конфликтов

Организация Объединенных Наций (ООН) полностью готова сотрудничать с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) в вопросах решения и предотвращения конфликтов.

Как передает Report, об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью казахстанскому телеканалу "Жибек жолы" ("Шелковый путь").

"Мы можем работать вместе, прежде всего, в предотвращении конфликтов. Хорошо решать конфликты, но лучше их избегать. Мы можем работать вместе в области борьбы с терроризмом, - подчеркнул он. - Наше Управление по борьбе с терроризмом готово в полной мере сотрудничать с Шанхайской организацией сотрудничества в связи с вашими собственными проблемами, связанными с насильственным экстремизмом и терроризмом".

Генсек всемирной организации отметил, что ООН и ШОС привержены миру, диалогу, решению проблем и видению единого мира, который не разделен и не раздроблен. "Я думаю, что сотрудничество ООН и ШОС может способствовать сближению разных частей мира и ограничению ущерба, вызванного тем, что сверхдержавы, я думаю, враждуют друг с другом. Когда сверхдержавы враждуют друг с другом, такие страны, как Казахстан, играют очень важную роль. И такие организации, как Шанхайская организация сотрудничества, играют очень важную роль, чтобы убедиться, что мы в состоянии решить конфликты", - добавил Гутерриш.

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