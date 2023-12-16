Генсек ООН заявил о готовности посетить Западный берег реки Иордан

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов посетить Западный берег реки Иордан и встретиться с руководством Палестины и Израиля. Это произойдет, когда появится "практическая возможность".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов посетить Западный берег реки Иордан и встретиться с руководством Палестины и Израиля. Это произойдет, когда появится "практическая возможность".

Как передает Report , с таким заявлением выступил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Как только это будет практически осуществимо и будет полезно, это произойдет", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.