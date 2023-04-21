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Генсек ООН заявил о достигнутом в Судане трехдневном перемирии

Генсек ООН заявил о достигнутом в Судане трехдневном перемирии На встрече, проведенной совместно ООН и Африканским союзом по поводу продолжающегося конфликта в Судане, была достигнута договоренность о трехдневном перемирии между сторонами.
Другие страны
21 апреля 2023 г. 00:36
Генсек ООН заявил о достигнутом в Судане трехдневном перемирии

На встрече, проведенной совместно ООН и Африканским союзом по поводу продолжающегося конфликта в Судане, была достигнута договоренность о трехдневном перемирии между сторонами.

Как передает американское бюро Report, об этом заявил журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он призвал стороны снизить напряженность в регионе и отметил, что готов поддержать политический диалог.

"На этой встрече предварительно была достигнута договоренность о трехдневном прекращении огня во время праздника Рамазан. Этот срок позволит провести эвакуацию мирных жителей, оказавшихся в зоне конфликта, оказать помощь раненым и обеспечить другие нужды", - сказал А.Гутерриш.

Генсек обратил внимание на важность налаживания немедленного диалога между сторонами для прекращения конфликта, подчеркнув значение учреждения в стране гражданского правительства.

Напомним, что с начала столкновений 15 апреля между суданской армией и отрядами сил быстрого реагирования (спецназ) в Судане погибли более 600 человек.

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Версия на азербайджанском языке BMT baş katibi: "Sudanda üç günlük atəşkəs elan olunub"

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