Генсек ООН заявил о достигнутом в Судане трехдневном перемирии

На встрече, проведенной совместно ООН и Африканским союзом по поводу продолжающегося конфликта в Судане, была достигнута договоренность о трехдневном перемирии между сторонами.
Как передает американское бюро
Он призвал стороны снизить напряженность в регионе и отметил, что готов поддержать политический диалог.
"На этой встрече предварительно была достигнута договоренность о трехдневном прекращении огня во время праздника Рамазан. Этот срок позволит провести эвакуацию мирных жителей, оказавшихся в зоне конфликта, оказать помощь раненым и обеспечить другие нужды", - сказал А.Гутерриш.
Генсек обратил внимание на важность налаживания немедленного диалога между сторонами для прекращения конфликта, подчеркнув значение учреждения в стране гражданского правительства.
Напомним, что с начала столкновений 15 апреля между суданской армией и отрядами сил быстрого реагирования (спецназ) в Судане погибли более 600 человек.