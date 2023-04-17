Генсек ООН заявил, что пытается урегулировать конфликт в Судане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что вместе с представителями Африканского союза и Лиги арабских государств пытается найти решение конфликта в Судане, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что вместе с представителями Африканского союза и Лиги арабских государств пытается найти решение конфликта в Судане, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"На выходных я разговаривал с обоими суданскими лидерами. Я активно работаю с Африканским союзом и Лигой арабских государств, а также лидерами государств региона", - заявил Гутерриш сегодня, выступая на форуме по вопросам развития Экономического и социального совета ООН.

Гутерриш призвал стороны в Судане прекратить боевые действия. "Ситуация уже привела к ужасающим потерям в том числе среди мирного населения. Дальнейшая эскалация может быть опустошительной для страны и региона", - отметил он.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), являющимся его заместителем в этом органе. 15 апреля начались столкновения возле военной базы в городе Мерове и Хартуме.

По последним данным Комитета врачей Судана, в результате боев погибли свыше ста мирных граждан, Всемирная организация здравоохранения сообщает более чем о тысяче пострадавших.