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Генсек ООН заявил, что направил Лаврову предложения по возобновлению зерновой сделки

Генсек ООН заявил, что направил Лаврову предложения по возобновлению зерновой сделки Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что направил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо с конкретными предложениями по восстановлению зерновой сделки.
Другие страны
31 августа 2023 г. 20:28
Генсек ООН заявил, что направил Лаврову предложения по возобновлению зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что направил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо с конкретными предложениями по восстановлению зерновой сделки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы представили набор конкретных предложений в письме, которое я направил россйскому министру иностранных дел. Они позволяют создать условия для возобновления черноморской инициативы. Мы считаем, что черноморская инициатива внесла важный вклад в то, чтобы продовольственные рынки стали более адекватными задачам обеспечения продовольственной безопасности, привела к снижению цен, создала условия для выхода продукции на рынки развивающихся стран", - сказал он журналистам.

"Мы считаем, что будет крайне важно восстановить ее", - добавил Гутерриш.

Гутерриш заявил, что его предложения Лаврову касаются, в частности, решения проблем экспорта российских продовольствия и удобрений.

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