Генсек ООН заявил, что направил Лаврову предложения по возобновлению зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что направил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо с конкретными предложениями по восстановлению зерновой сделки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что направил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо с конкретными предложениями по восстановлению зерновой сделки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы представили набор конкретных предложений в письме, которое я направил россйскому министру иностранных дел. Они позволяют создать условия для возобновления черноморской инициативы. Мы считаем, что черноморская инициатива внесла важный вклад в то, чтобы продовольственные рынки стали более адекватными задачам обеспечения продовольственной безопасности, привела к снижению цен, создала условия для выхода продукции на рынки развивающихся стран", - сказал он журналистам.

"Мы считаем, что будет крайне важно восстановить ее", - добавил Гутерриш.

Гутерриш заявил, что его предложения Лаврову касаются, в частности, решения проблем экспорта российских продовольствия и удобрений.