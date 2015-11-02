Генсек ООН: За последние 10 лет в мире были убиты более 700 журналистов

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "За последние 10 лет в мире были убиты более 700 журналистов, ставших жертвами конфликтов и заказных убийств".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. По случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, он призвал положить конец такой безнаказанности и обеспечить право работников СМИ говорить правду.

"Более 700 журналистов были убиты за последнее десятилетие - то есть по одному каждые пять дней - только за то, что они сообщают новости и доносят информацию до общественности. Многие погибли, бесстрашно освещая вооруженные конфликты. Но многих целенаправленно заставили замолчать за попытки сообщить правду", - говорится в письменном заявлении генсека. По его словам, из 10 подобных убийств полностью расследуется только одно преступление.

"Такая безнаказанность вселяет страх в журналистов и позволяет правительствам продолжать цензуру", - считает Пан Ги Мун. Он призвал бороться с этой тенденцией и убедиться, что журналисты могут продолжать делать свою работу без опасений расправы. "Журналисты не должны заниматься самоцензурой из-за страха за свою жизнь", - подчеркнул административный глава ООН.