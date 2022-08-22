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Генсек ООН: Ядерный риск достиг высшей точки за десятилетия

Генсек ООН: Ядерный риск достиг высшей точки за десятилетия "Сейчас риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия".
Другие страны
22 августа 2022 г. 21:30
Генсек ООН: Ядерный риск достиг высшей точки за десятилетия

"Сейчас риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом выступая на заседании Совета Безопасности ООН заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

"Ядерный риск достиг высшей точки за десятилетия", - сказал генсек.

"Обладающие ядерным оружием страны должны взять обязательство не применять его первыми. Эти страны должны заверить неядерные государства в том, что не будут применять или угрожать применением ядерных вооружений против них, и быть транспарентными", - отметил он. По словам генсека, "бряцание ядерным оружием должно быть прекращено".

"Необходимо, чтобы все страны подтвердили приверженность миру, свободному от ядерных вооружений, и не жалели усилий в плане переговоров для снижения напряженностей и прекращения гонки ядерных вооружений раз и навсегда", - отметил Гутерриш.

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