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Генсек ООН: Я глубоко обеспокоен событиями в Украине

Генсек ООН: Я глубоко обеспокоен событиями в Украине "Я глубоко обеспокоен последними событиями в Украине, в том числе сообщениями о нарушениях режима прекращения огня. Признание так называемой независимости некоторых территорий Донецкой и Луганской областей Российской Федерации является нарушением территор
Другие страны
23 февраля 2022 г. 02:53
Генсек ООН: Я глубоко обеспокоен событиями в Украине

"Я глубоко обеспокоен последними событиями в Украине, в том числе сообщениями о нарушениях режима прекращения огня. Признание так называемой "независимости" некоторых территорий Донецкой и Луганской областей Российской Федерации является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины. Такой конфликт прямо противоречит принципам Устава ООН".

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Генсек отметил, что ООН продолжает поддерживать народ Украины. Гутерриш призвал стороны немедленно соблюдать режим прекращения огня и восстановить законность в этот критический момент: "Думаю, что пришло время вернуться к диалогу и переговорам, чтобы выйти из этой опасной ситуации. Должны объединиться во имя мира и вместе откликнуться на этот призыв.

Я привержен всем усилиям, чтобы избавиться от бедствий войны и разрешить кризис без дальнейшего кровопролития. Повторяю то, что говорил несколько раз - мы не откажемся от поиска мирного решения".

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi: “Ukrayna hadisələri, atəşkəsin pozulması məni dərindən narahat edir”

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