Генсек ООН выступит с заявлением по ситуации в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен в пятницу выступить с заявлением по ситуации в Афганистане на фоне продолжения наступления талибов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен в пятницу выступить с заявлением по ситуации в Афганистане на фоне продолжения наступления талибов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу журналистам представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик добавил, что речь в том числе пойдет о "глубочайшей обеспокоенности в связи с ситуацией на земле" и необходимости сторон работать друг с другом для достижения политического урегулирования.

США сообщили о сокращении гражданского присутствия в Афганистане. Дания и Норвегия объявили об эвакуации своих посольств, Франция рекомендовала своим гражданам покинуть страну.