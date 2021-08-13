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Генсек ООН выступит с заявлением по ситуации в Афганистане

Генсек ООН выступит с заявлением по ситуации в Афганистане Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен в пятницу выступить с заявлением по ситуации в Афганистане на фоне продолжения наступления талибов.
Другие страны
13 августа 2021 г. 21:28
Генсек ООН выступит с заявлением по ситуации в Афганистане
Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен в пятницу выступить с заявлением по ситуации в Афганистане на фоне продолжения наступления талибов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу журналистам представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик добавил, что речь в том числе пойдет о "глубочайшей обеспокоенности в связи с ситуацией на земле" и необходимости сторон работать друг с другом для достижения политического урегулирования.

США сообщили о сокращении гражданского присутствия в Афганистане. Дания и Норвегия объявили об эвакуации своих посольств, Франция рекомендовала своим гражданам покинуть страну.

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