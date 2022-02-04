Генсек ООН выступил с видеообращением на открытии зимних Олимпийских игр

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с видеообращением на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине, Китай.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с видеообращением на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине.

Как сообщает местное бюро Report, Гутерриш сказал, что сегодня планете нужно больше мира, солидарности и единства: "Я думаю, что послание Олимпийских игр фантастическое сообщение, которое обращается ко всем национальностям и религиям. Это вызов, демонстрирующий, что возможны толерантность, взаимное уважение и лояльность, а также братство".

"Это соревнование - способ для всего мира объединиться с огромными проблемами, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Тот факт, что здесь представлены все страны, показывает, что мир, единство и солидарность возможны. Все это полностью оправдывает твердую приверженность Организации Объединенных Наций поддержке Международного олимпийского комитета", - отметил генсек.