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Генсек ООН обратился к мировой общественности

Генсек ООН обратился к мировой общественности Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выступил с обращением к мировой общественности по случаю 30 июля - Всемирного дня борьбы с торговлей людьми.
Другие страны
30 июля 2023 г. 15:03
Генсек ООН обратился к мировой общественности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выступил с обращением к мировой общественности по случаю 30 июля - Всемирного дня борьбы с торговлей людьми.

Об этом сообщили Report в бакинском представительстве организации.

Подчеркивается, что торговля людьми - это чудовищное нарушение основных прав и свобод человека.

"Его жертвами становятся беззащитные люди, и оно процветает в периоды конфликтов и нестабильности. В наши дни на фоне растущих масштабов неравенства, усугубляющихся климатических катастроф и беспрецедентных показателей перемещения населения все больше людей оказываются уязвимыми для торговцев людьми. Большинство выявленных жертв — женщины и дети, многие из которых подвергаются жестокому насилию, принудительному труду, зверской сексуальной эксплуатации и надругательствам. И при этом торговцы людьми продолжают пользоваться безнаказанностью. Их преступлениям не уделяется достаточно внимания. Такое положение дел необходимо изменить", - подчеркивается в обращении.

Генсек ООН подчеркнул важность инвестирования гораздо больших средств в меры обнаружения и защиты пострадавших.

"Мы должны укреплять правоохранительную деятельность, чтобы привлекать к ответственности преступников, которые превращают живых людей в товар. И мы должны более активно помогать пострадавшим заново выстраивать свою жизнь. В этот Всемирный день борьбы с торговлей людьми давайте удвоим усилия по выявлению, защите и поддержке жертв торговли людьми, чтобы ни одна жертва не была оставлена без внимания. Давайте сообща строить мир, в котором ни один человек никогда не будет куплен, продан или порабощен", - заявил А.Гутерриш.

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