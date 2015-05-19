Генсек ООН выступил против смертной казни в связи с приговором экс-президенту Египта

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун с озабоченностью воспринял решение египетского суда, приговорившего бывшего президента страны Мухаммеда Мурси и лидеров "Братьев-мусульман" к смертной казни, напомнив, что всемирная организация принципиально выступает против высшей меры наказания, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь с серьезной озабоченностью принял к сведению смертные приговоры, вынесенные уголовным судом Египта бывшему президенту Мухаммеду Мурси и еще 105 людям. Он подтвердил позицию ООН, выступающей против высшей меры наказания", - заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

По его словам, Пан Ги Мун "понимает, что вердикт все еще можно опротестовать в апелляционном суде". "Он будет очень внимательно следить за процессом", - отметил Хак.

16 мая Мухаммед Мурси, пришедший к власти в результате выборов, проведенных после свержения его предшественника Хосни Мубарака (также попавшего под суд), был приговорен к смертной казни за побег из тюрьмы в январе 2011 года.