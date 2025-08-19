О нас

Генсек ООН высоко оценил усилия Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта

Генсек ООН высоко оценил усилия Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта Генеральный секретарь ООН высоко оценивает последние дипломатические инициативы президента США Дональда Трампа, в частности усилия, направленные на достижение мира в Украине.
19 августа 2025 г. 21:57
Генсек ООН высоко оценил усилия Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта

Генеральный секретарь ООН высоко оценивает последние дипломатические инициативы президента США Дональда Трампа, в частности усилия, направленные на достижение мира в Украине.

Как передает американское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик в беседе с журналистами.

По его словам, проведенные в Вашингтоне обсуждения стали важной частью этих усилий: "Для Генерального секретаря Антониу Гутерриша крайне важно, чтобы все стороны продолжали использовать сформировавшуюся позитивную динамику и активно включались в инклюзивный диалог с целью немедленного установления режима прекращения огня и обеспечения устойчивого мира в Украине".

Дюжаррик отметил, что ООН ожидает предстоящей встречи между лидерами Украины и России: "Идет множество обсуждений по поводу запланированной встречи, возможных форматов диалога и мест ее проведения. Мы понимаем, какого результата хотим достичь. Самое важное, чтобы стороны, непосредственно вовлеченные в конфликт, смогли вести прямые переговоры друг с другом".

Пресс-секретарь также добавил, что в ближайшие дни Генеральный секретарь проведет ряд переговоров и встреч с участниками процесса.

