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Генсек ООН вышел на работу после самоизоляции

Генсек ООН вышел на работу после самоизоляции Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вернулся к работе в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке после того, как два дня провел в самоизоляции из-за контакта с человеком, инфицированным коронавирусом.
Другие страны
9 декабря 2021 г. 20:32

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вернулся к работе в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке после того, как два дня провел в самоизоляции из-за контакта с человеком, инфицированным коронавирусом.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, глава всемирной организации в четверг утром прошел в зал заседания Совета Безопасности ООН.

В среду в ООН сообщили, что 72-летний Гутерриш ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом, симптомов заболевания у него нет. Генсеку в тот же день был проведен тест, он дал отрицательный результат, однако в качестве предосторожности он работал из дома до проведения повторного теста.

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