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Генсек ООН выразил соболезнования в связи с крушением вертолета в Украине

Генсек ООН выразил соболезнования в связи с крушением вертолета в Украине Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования народу Украины в связи с крушением вертолета в Киевской области.
Другие страны
18 января 2023 г. 23:13
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с крушением вертолета в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования народу Украины в связи с крушением вертолета в Киевской области.

Как передает американское бюро Report, об этом сообщил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Генеральный секретарь глубоко опечален гибелью людей в результате крушения вертолета в Броварах. Антониу Гутерриш выражает соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Украины. Генеральный секретарь желает скорейшего выздоровления раненых", - отметил Фархан Хак.

Напомним, что сегодня в городе Бровары Киевской области Украины потерпел крушение вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Летательный аппарат упал недалеко от детского сада, в результате чего погибли 11 человек, в том числе один ребенок, пострадали 25 человек, включая 11 детей.

В результате катастрофы погибли руководящие лица МВД Украины - министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

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